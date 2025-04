Galeone su Allegri: "De Laurentiis lo stima, Conte potrebbe lasciare. Le panchine di Milan, Roma e Real Madrid..."

, ex allenatore nonché mentore e amico diè intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss per parlare anche del futuro dell'allenatore livornese che, dopo aver lasciato la Juventus un anno fa, ora è corteggiatissimo sul mercato con Milan, Napoli, Roma e non solo alla finestra per la prossima stagione.- "Lo scorso anno è arrivato in Champions e ha vinto la Coppa Italia, ovvero gli obiettivi prefissati. Max ha vinto 5 Coppe Italia, 4 Scudetti alla Juve e 1 al Milan, con i bianconeri è arrivato 2 volte in finale di Champions, sfidando due squadre, Barcellona e Real Madrid, molto molto forti in quel periodo".

"Tantissimi anni fa, quando Max allenava il Milan, eravamo in un ristorante di Milano e per caso incontrammo il presidente Aurelio De Laurentiis. Invità Max al suo tavolo, parlava con lui e so per certo che il presidente De Laurentiis ha molta stima nei suoi confronti"."Ora ci sarà un giro di allenatori in tutta Europa, è difficile dire anche se Conte anche in caso di Scudetto rimarrà al Napoli. È complicato prevedere cosa accadrà. Antonio Conte vede i giocatori in campo, dipende dal Napoli: se vince tutte le partite, vince lo Scudetto. La sua testa è solo su quello: l'ha fatto alla Juventus, all'Inter e penso potrà farlo anche al Napoli. Dopodiché non so cosa succederà...".

"Ci sono panchine che dovrebbero liberarsi come quelle di Bayer Leverkusen, Milan, Roma, Real Madrid... Le telefonate iniziano ad arrivare adesso, a inizio maggio"