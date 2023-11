Marcelo Gallardo è pronto a diventare il nuovo allenatore di Benzema in Arabia Saudita. Il 47enne tecnico argentino ex River Plate ha confermato: "Accetterò la proposta dell'Al-Ittihad, mi hanno convinto con un grande progetto in un nuovo campionato interessante. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro".

Gallardo prenderà il posto dell'esonerato Nuno Espirito Santo.