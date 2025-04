Gallardo parla col professore di Mastantuono: "Rimandi l'esame, non ha studiato per River-Boca"

Getty Images

Pensate a un allenatore che si presenta davanti al professore di un suo giocatore per chiedere di rimandare un esame. In Argentina è successo davvero: il 28 aprile, giorno successivo al Superclasico River Plate-Boca Juniors, sull'agenda diera segnato l'esame di geografia. A meno di 24h dalla gara del Monumental il classe 2007 avrebbe dovuto presentarsi davanti al professore, magari provando anche a passarlo quell'esame. Risultato? Il ragazzo non aveva aperto libro, figuratevi se nei giorni precedenti al big match aveva la testa per studiare; così Marcelo Gallardo è intervenuto come un padre: "Professore, rimandi l'esame per favore. Franco non ha studiato per giocare River-Boca".

- Una giustificazione originale ma più che veritiera, perché Mastantuono. Una magia per pochi. Quel gol poi è stato decisivo per la vittoria finale: 2-1 per i Millonarios con il momentaneo pareggio di Merentiel e la rete di Driussi che nei minuti finali del primo tempo ha definitivamente chiuso i giochi. Per il resto tanto nervosismo e cartellini gialli come se piovesse: 11 totali, 6 per il River e 5 per il Boca.

- Di Franco Mastantuono si parla molto anche in chiave mercato. L'attaccante classe 2007 è un predestinato che presto arriverà in Europa., sulle tracce del ragazzo c'è anche il Milan ma i rossoneri non hanno ancora avuto contatti. Sullo sfondo altre big europee, perché Mastantuono è un talento che ruba l'occhio e già da tempo sta dimostrando di essere pronto per il salto. E' solo questione di tempo.