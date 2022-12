L’apertura della prossima finestra di calciomercato è ormai alle porte. Un nuovo anno sta per cominciare e nuovi colpi sono attesi per infiammare già il prossimo mercato invernale. Se spesso, a gennaio, non ci sono stati grandi investimenti, in passato il mercato di riparazione ha regalato grandi sorprese. Negli ultimi 10 anni, quali sono stati i colpi più onerosi? Insieme alla nostra gallery, andiamo a rivivere i trasferimenti più costosi, del mercato invernale, dal 2013 ad oggi.