Gareth Bale, capitano del Galles, commenta al sito ufficiale Uefa.com la pesante sconfitta con la Danimarca agli ottavi di Euro 2020: "Non è andata come volevamo. Dal nostro punto di vista siamo partiti molto bene, poi la gara è cambiata. Abbiamo provato a giocare nella ripresa ma abbiamo commesso un errore che ha ucciso il nostro momentum. Finire così è deludente. I ragazzi sono frustrati e arrabbiati, comprensibilmente. E' deludente, è tutto quello che posso dire. Abbiamo perso un'opportunità, ma non posso criticare l'impegno e quello è il minimo. Sono comunque orgoglioso di loro".