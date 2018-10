Gareth Bale non giocherà martedì contro l'Irlanda: il calciatore gallese non vuole correre alcun rischio che comprometta la sua presenza con il Real Madrid nelle prossime partite e tornerà in Spagna senza giocare un solo minuto con la sua Nazionale. La sua idea, infatti, è quella di essere a Valdebebas già lunedì. Bale si è recato in Galles la scorsa settimana, per rispondere alla convocazione di Ryan Giggs, con un affaticamento muscolare. Non ha forzato con la squadra gallese, ha seguito un piano specifico durante l'ultima settimana ed ha deciso di tornare a Madrid per concentrarsi esclusivamente sulla partita contro il Levante.