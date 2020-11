Ryan Giggs, attuale ct della nazionale gallese, è stato arrestato e poi rilasciato con l'accusa di violenza domestica. Secondo il Sun, che riporta la notizia, l'ex attaccante del Manchester United è stato rilasciato ieri nel tardo pomeriggio, dopo essere stato interrogato per ore nel distretto di polizia di Pendleton, a nord-ovest di Manchester. Giggs è accusato di violenza nei confronti della fidanzata Kate Greville. Sarebbe stata la donna a rivolgersi domenica sera alle forze dell'ordine. La Greville si trovava in casa, a Worsley. Un verbale redatto dagli agenti conferma che, sul corpo di Kate, c'erano alcuni lividi, tuttavia non si sono rese necessarie le cure mediche. Giggs si è separato dalla moglie alcuni anni addietro, dopo avere avuto una lunga relazione con la cognata. Nell'agosto del 2018 ha ufficializzato la relazione con la Greville.