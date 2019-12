"Galles, golf, Madrid". Lo sfottò sulla bandiera che aveva fatto infuriare i tifosi del Real rischia di restare solo un ricordo per Gareth Bale: ora la nazionale, avversaria dell'Italia ai gironi ad Euro 2020, gli ha vietato di giocare a golf durante la competizione. La conferma arriva dal direttore esecutivo della federazione gallese Jonathan Ford: "Non si può arrivare in una situazione in cui i giocatori rischiano salute e forma fisica per giocare a golf - riporta As - So che ci sono giocatori che la pensano diversamente. Sappiamo che non possono allenarsi tutto il giorno e che devono divertirsi, però devono anche stare attenti. L'iniziativa è approvata da Giggs. Ryan ha chiaro in mente che durante la competizione dobbiamo concentrarci solo sul pallone".