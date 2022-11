Galles-Iran (calcio d'inizio alle ore 11 italiane in diretta su Rai2 e RaiPlay) è una gara valevole per la seconda giornata del Gruppo B ai Mondiali in Qatar. Si gioca all'Ahmad Bin Ali Stadium di Ar-Rayyan. Bale e compagni sono reduci dal pareggio per 1-1 con gli Stati Uniti, mentre gli iraniani hanno perso 6-2 contro l'Inghilterra.



PROBABILI FORMAZIONI



GALLES (5-3-2): Hennessey; Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies, Williams; Ramsey, Allen, Wilson; Moore, Bale. CT: Page.



IRAN (5-3-2): H. Hosseini; Moharrami, Pouraliganji, Cheshmi, M. Hosseini, Mohammadi; Jahanbakhsh, Nohorollahi, Hajisafi; Azmoun, Taremi. CT: Queiroz.



Arbitro: Mario Alberto Escobar Toca (Gua), assistenti Caleb Wales (Tri) e Juan Carlos Mora (Crc), Maguette Ndiaye (Sen) quarto uomo, Fischer (Can) e Guerrero (Mes) al Var.