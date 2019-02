Incredibile ma vero! Parliamo del Cardiff Metropolitan University Football Club, squadra gallese composta interamente da studenti laureati presso l'omonima università, la quale da sempre ha prestato molta attenzione alle discipline sportive. La squadra, solo due anni fa ha guadagnato la promozione in Serie A, ed ora, per la seconda volta ha la possibilità di raggiungere un traguardo storico.



TRA FAVOLA E REALTÀ - Qualora dovesse succedere non possiamo non parlare di vera e propria favola. Non esiste infatti nessun precedente storico, ma d'altronde è anche questa la magia del calcio, in grado di far sognare questi giovani studenti, i quali vedono a portata di mano la possibilità di calcare diversi campi europei e partecipare ad una competizione di notevole prestigio come l'Europa League. Una possibilità che già sfiorarono l'anno scorso, con la sconfitta nella finale play-off, decisiva per l'approdo al primo turno eliminatorio dell'EL. Quest'anno ci riproveranno, sono attualmente in corsa per partecipare ai play-off e inoltre combattono anche per la Coppa del Galles, competizione dove la vittoria assicurerebbe l'ingresso in Europa. HOBBY MA NON TROPPO - Pur giocando nella Serie A gallese, nessuno dei tesserati è un professionista e nessuno di loro percepisce uno stipendio, anzi, sono loro stessi a finanziare la squadra, versando una quota con la quale ricoprono le spese delle trasferte, dell'iscrizione al campionato e del kit di gioco. Visti i risultati però, non possiamo definire la loro passione per il calcio un semplice hobby tra futuri dottori, quali effettivamente sono, proprio perchè il classico calcetto del giovedì al quale siamo tutti abituati potrebbe per loro saltare "causa Europa League" che in caso di qualificazione gli vedrà impegnati nello stesso giorno.