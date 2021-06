gol a parte, non deve fare un granché per oltre un’ora. Bravo a dire di no a Belotti in due occasioni.: fa 102 con i Dragoni Rossi, rischia di festeggiare il traguardo sbloccando il risultato, ma il suo colpo di testa esce di poco. Non è sempre attento nelle valutazioni difensive.: limita Belotti, mette Bale alle condizioni di pareggiare. Prova complessivamente sufficiente.: lanciato titolare un po’ a sorpresa, gioca una partita energica, con tanti muscoli e poco fosforo. L’entrata su Bernardeschi che gli vale l’espulsione è ingenua oltre che pericolosa.: non è mai un fattore, soffre Emerson: ingenuo nel fallo che regala all’Italia la punizione del vantaggio, si fa spesso prendere in mezzo dal centrocampo azzurro (dall'86'sv)​: gara opaca, senza linfa. Mai un'idea, fa poco filtro (Dal 60’si mette là davanti e fa a sportellate con tutti, non è però mai pericoloso)ha personalità, gli va riconosciuto, ma Chiesa non lo prende mai. In costante difficoltà (dall'86'sv): gioca tutto campo ma non incide mai. Bastoni lo sovrasta fisicamente, nell'unica disattenzione della difesa azzurra spara in curva il possibile 1-1 (dall'86'sv)​schierato da falso nueve viene incontro per prendersi il pallone ma sembra un pesce fuor d'acqua. E' il Ramsey della Juve, non il giocatore entusiasmante visto contro la Turchia. Acerbi gli dà la possibilità di lasciare il segno: cincischia davanti a Donnarumma e non punisce l'Italia.tanta corsa, qualche spunto, zero risultati (dal 74’ Wilson 5: come James, ma con l'attenuante di essere entrato con il Galles in 10)chiusura e ripartenza, l’ha preparata così. Ma non paga. Non dà mai l'idea di poter fare male agli azzurri. Ramsey falso nueve? Meglio di no.