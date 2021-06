Kieffer Moore, attaccante del Galles, parla dopo il match pareggiato con la Svizzera, nel debutto delle due nazionali a Euro2020: "A livello personale sono molto contento e credo sia l'inizio per noi. Avremmo potuto vincere però comunque un pareggio alla prima partita ci mette in una buona posizione. Grande grinta? Sì. Non è mai bello andare sotto ma abbiamo rimontato e concluso bene la partita. Una battaglia? E' stata dura ma era quello che ci aspettavamo. Fa molto caldo, siamo qui da una settimana e alla fine ci siamo abituati".