Robert Page, allenatore del Galles, ha parlato così alla viglia della sfida con l’Italia: “E’ una grande sfida, l’Italia è in forma, ci hanno impressionato. So che se li lasciamo giocare come sanno il risultato non sarà buono per noi. Dovremo dare tutto per il Galles, vogliamo arrivare primi. Non voglio inciampare prima del traguardo. Turnover? Ci pensiamo, siamo già stati in questa situazione. L’Italia è fortissima, a volte attacca con 7 giocatori e difende con 3, dobbiamo sfruttare le occasioni che avremo. Ramsey ha giocato benissimo con la Turchia, sono orgoglioso di lui. Sente molto la partita. Alla Juve non ha giocato quanto ha voluto, ma sta trovando la forma giusta. Siamo contenti di avere 4 punti, scenderemo in campo per vincere, per il Galles”.



PRIMO POSTO - "Loro sono forti, attaccano soprattutto a sinistra. Soffrirermo un po' senza palla, siamo però preparati. Non partiamo sconfitti, vogliamo rendere i nostri tifosi orgogliosi. La cosa importante è qualificarci, ma vogliamo il primo posto. Il gruppo sta bene, lo staff ha creato un ambiente perfetto, l'atmosfera è rilassata".