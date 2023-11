La Turchia ha già strappato il pass per Euro 2024, ma vuole chiudere in bellezza il girone al primo posto ed allungare a tre la striscia di vittorie da quando Vincenzo Montella ha iniziato la sua avventura al posto di Kuntz. Nell'incontro di domani in casa del Galles, gli esperti puntano, però, sulle maggiori motivazioni dei padroni di casa, in corsa con la Croazia per la qualificazione e offerti tra 2,10 e 2,15; oscilla tra 3,20 e 3,30 il terzo successo su tre gare dell'undici guidato da Montella, mentre il pareggio è proposto a 3,40. Nonostante la formazione turca abbia mantenuto la porta inviolata nelle prime due uscite con il tecnico italiano, prevale l'opzione Goal (1,57) rispetto al No Goal (2,07). Domani scenderà in campo anche l'Arabia Saudita di Roberto Mancini, nella seconda giornata del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Dopo il 4-0 dell'esordio contro il Pakistan, l'ex ct della nazionale italiana intende ripetersi sul campo della Giordania, fermata sull'1-1 nel primo match contro il Tagikistan. Gli analisti prevedono l'allungo in classifica dell'Arabia Saudita, favorita a 2,05 contro il 3,65 dei padroni di casa. Si gioca a 3,05, infine, l'ipotesi pareggio.