L'ex dirigente ed ex del Milan, Filippo Galli ha commentato sul suo sito il ko del Milan con il Sassuolo: "L’errore da non commettere è quello di pensare di risalire in fretta riprendendo a veleggiare di punto in bianco. Sarà determinante nelle prossime settimane un atteggiamento meno irruento di quanto visto oggi in campo. Dalle cose basilari in allenamento ai comportamenti dei singoli, dall’atteggiamento nei confronti dei compagni in difficoltà sino alla lucidità nei momenti più complessi, il gruppo rossonero possiede valori e conoscenze per non farsi travolgere".