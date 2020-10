Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere del Milan, Giovanni Galli, ha espresso la propria opinione sul derby di domani sera e spiegato come l'Inter abbia, a suo modo di vedere, maggiori pressioni rispetto ai rossoneri.



«Questo Milan ha entusiasmo, gioventù, sfrontatezza e poi il carisma e l’esperienza di Ibra, che da solo cambia la storia. Il derby pesa più sulle spalle degli avversari, che sulla carta restano più forti: è l’Inter che è stata costruita per vincere subito. Se loro perdono si inizieranno già i processi, se cade il Milan no. Dopo una così lunga rincorsa, un inciampo ci sta».