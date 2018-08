Filippo Galli è stato intervistato da Milannews.it.



Come commenta il ritorno di Paolo Maldini al Milan?

“E’ una bellissima notizia. Gli ho fatto i complimenti anche attraverso Instagram. Si aspettava da tempo il suo ritorno, per diversi motivi non si era mai realizzato, mentre ora è diventato realtà. Paolo ha trovato le condizioni giuste per rientrare, ha ottenuto una posizione che lo soddisfa e quindi adesso siamo tutti curiosi di vedere quello che farà. È davvero tornato a casa, questa è la cosa più bella”.

Il ritorno di Maldini è la conferma che il progetto di Elliott è molto importante…

“Direi di sì. Il ritorno di Maldini è molto importante. Paolo, insieme a Baresi, è la storia del Milan. Credo che il popolo rossonero aspettasse da tempo il suo ritorno. Siamo tutti curiosi di vedere quali sono le sue idee”.

Con l’arrivo di un bomber come Higuain, il Milan può lottare per i primi quattro posti?

"Higuain è un grande attaccante, ha sempre fatto almeno 20 gol e questo è un viatico importante per raggiungere il livello di altri club. Higuain porterà tanti gol al Milan e anche Cutrone potrebbe giovare del suo arrivo. Anche l’acquisto di Caldara è molto importante, Mattia è un ottimo prospetto. Il Milan sta puntato tanto anche sui giovani. Ci sono le basi per tornare ad alti livelli”.

Ci sono i margini per un suo ritorno al Milan?

“Sono legato al Milan, ho fatto 9 anni di settore giovanile. La mia priorità è sempre il Milan, ma non devo essere io a propormi, deve essere un’idea di Leonardo o Maldini. Io ho lasciato il cuore e un progetto importante che vorrei continuare. Chi è arrivato adesso però ha portato una struttura e quindi non so questo comporterà. Deciderà l’area tecnica, il nuovo presidente e il fondo Elliott”.