Galli: ‘Il derby del 22 aprile sarà rovente, per il Milan dipenderà dalla…Roma’

Nel corso di una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Filippo Galli parla del prossimo derby di Milano tra Milan-Inter del 22 aprile prossimo: "Con uno scudetto nell’aria, la temperatura non potrà che essere bollente, fuori e dentro lo stadio. I tifosi milanisti sosterranno Leao e compagni come sempre, ne sono sicuro. Anche se molto dipenderà... dalla Roma. Se il Milan si presentasse di fronte all’Inter con una semifinale di Europa League in tasca..."