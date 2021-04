Filippo Galli, ex difensore del Milan, parla a la Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sulla corsa alla Champions League:" Finora è stata una lotta equilibrata, basti pensare alla situazione del Milan: è stato al comando per più di metà campionato, eppure non è riuscito ad accumulare un vantaggio tale da tenere le rivali a distanza di sicurezza. Penso che proseguiremo su questo ritmo fino a maggio: sarà una lotta fino all'ultimo respiro, ma alla fine prevarranno le tre attualmente alle spalle dell'Inter, ovvero Milan, Atalanta e Juventus".



GLI UOMINI CHIAVE - "Ne scelgo 3, uno per ognuna delle mie favorite. Per il Milan sarà Ibrahimovic, è un fuoriclasse dalle risorse infinite, non ci sono più parole per definirlo. Sono convinto che il rinnovo del contratto gli darà una spinta ulteriore per un grande finale di stagione. Per l'Atalanta scelgo Gasperini: in questi anni ha dimostrato di essere speciale, in pochi possono vantare la stessa capacità di spingere il gruppo oltre i propri limiti. Per la Juve dico Chiesa: è arrivato con il peso dei 60 milioni spesi per lui, ma ha saputo scrollarsi di dosso la pressione ed è cresciuto".