Si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di Leonardo al Milan come responsabile dell'area tecnica. Sarebbe la scelta giusta? "Non conosco personalmente Leonardo e non conosco la situazione. Preferisco non parlare di nomi e attendere l'evolversi degli eventi. Quello che posso dire su Mirabelli è che gli acquisti che sono stati fatti l'anno scorso erano stati elogiati da tutti, me compreso. Poi, come succede a volte nelle squadre di calcio, alcuni rendono meno e altri rendono di più rispetto alle aspettative. L'imponderabile nel calcio bisogna sempre tenerlo presente. Forse sono stati cambiati troppi giocatori, ma credo che nessuno in quel momento potesse avere dei dubbi sulla qualità dei giocatori che erano stati acquistati. Purtroppo la stagione è nata male e il Milan ha dovuto rincorrere per tutto il campionato". Così si espresso Giovanni Galli ai Milanews.it