Galli su Camarda: ‘Sarebbe un dispiacere vederlo all’estero, è un milanista come noi’

L’ex responsabile del settore giovanile del Milan Filippo Galli parla del futuro di Francesco Camarda a Radio Rossonera: Non entro nelle dinamiche contrattuali, ci sono strategie e comunicazioni personali, non parlo di questo, perchè credo ci sia sempre il giusto tempismo per ogni cosa, e magari stanno aspettando l'occasione giusta, vedremo nelle prossime settimane. Però sarebbe un grande dispiacere se andasse all'estero, è un ragazzo milanista e rossonero come tutti noi, è cresciuto qui e spero possa restare in futuro".