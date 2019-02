Gianluigi Donnarumma compie oggi 20 anni. Milannews.it ha intervistato l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, per ripercorrere alcune tappe al Milan del giovane portiere: "In primis tanti auguri Gigio. Il mio ricordo risale a quando lo abbiamo strappato all’Inter, su input di Mauro Bianchessi. Lui insisteva, dicendo che era il portiere del futuro. Io gli diedi il via libera e lo abbiamo portato a casa. Sono molto felice di averlo portato al Milan e gli auguro di rimanere in rossonero forever".



SUI CONTATTI RIMASTI INALTERATI: “Assolutamente sì. Gli mando messaggini amorosi quando fa delle grandi partite. Sa che gli voglio bene e sta facendo benissimo. Provo un grande orgoglio nel ripensare a quella scelta che facemmo in quell’estate decisiva per il suo arrivo”.



SUL RUOLO DI BIANCHESSI: “Bianchessi spingeva molto per prenderlo e lui, che è un talent scout e un responsabile del settore giovanile straordinario, quando insiste è perché ha visto qualcosa di importante. Le relazioni e i commenti dei preparatori dei portieri che avevamo al settore giovanile, poi, ci fecero capire di aver preso un fenomeno. Oggi è tra i portieri più forti al mondo”.



SE SI FOSSE STUPITO DALLA SCELTA DI MIHAJLOVIC DI LANCIARLO TITOLARE CONTRO IL SASSUOLO: “In verità no, perché Gigio ha sempre avuto un grande talento ed è spesso stato precoce, visto che nelle giovanili giocava sempre con compagni di uno-due anni più grandi. Dunque, nessuna sorpresa, ma grande orgoglio. La presi benissimo”.



SULLA SUPERCOPPA DI DOHA: “Come dimenticarlo. Una grandissima parata sul rigore di Dybala e poi ci fu il gol vittoria di Pasalic. Supercoppa 2016 a Doha. Un momento bellissimo”.



ANNO DI GRANDI RICORRENZE NELLA STORIA DEL MILAN: “Eh già: il Milan compie 120 anni di storia. In più ricorrono il 50° anniversario della Coppa dei Campioni del ’69, il 30° della finale di Barcellona con lo Steaua e il 20° dello scudetto di Perugia”.