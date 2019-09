Adriano Galliani, ex vicepresidente del Milan, ha parlato della possibilità di un nuovo stadio per Milan e Inter: "Il San Siro che vediamo oggi è un San Siro diverso, ce ne è stato uno dal 1926, uno dal 1957, uno dal 1990, speriamo quanto prima ci sia un nuovo San Siro. Non trovo nulla di non romantico, nulla che non vada bene. Io credo che una città come Milano, lo dico anche politicamente, non possa rinunciare a un investimento di 1,2 miliardi, che dà lavoro a tanta gente, che arricchisce e migliora la città. Milano non può perdere un'opportunità del genere. Il progetto che mi piace di più? Quello di Populous, sembra lo stadio della città di Milano perché richiama Milano, richiama la Galleria, il Duomo, le nostre icone, è un progetto originale. L'altro è un progetto bellissimo ma più simile ad altri progetti bellissimi nel mondo. Il progetto di Populous è troppo bello per non essere fatto. Credo sia necessario fare una petizione popolare affinché venga fatto. Il fronte cittadino di Forza Italia è contrario? Sono totalmente in disaccordo. Bloccare lo sviluppo della città lo trovo...meglio non usare aggettivi troppo forti. Sono totalmente a favore dello stadio, non capisco come qualcuno possa essere contro. Stadio nuovo anche a Monza? Stiamo ristrutturando quello di Monza".