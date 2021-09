Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, parla a la Gazzetta dello Sport, dice la sua sui tanti proprietari stranieri arrivati in Italia: "Tutto è cambiato con la vendita dei diritti tv. Era più romantico quando famiglie come quella di Berlusconi aveva il Milan o quella di Massimo Moratti aveva l’Inter. Ma il mondo cambia. Ben vengano gli investitori stranieri, devono soltanto integrarsi bene con le città e le tifoserie. Ho conosciuto Krause del Parma e Platek dello Spezia, hanno le idee molto chiare, sanno come si devono comportare e lo stanno facendo molto bene".