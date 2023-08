"Silvio Berlusconi è la storia del Milan e del Monza e l'ideazione del Trofeo Silvio Berlusconi ne è la naturale conseguenza, non potevamo che celebrare e ricordare così il nostro amato presidente. Il suo amore per queste due squadre, l'ambizione che l'ha spinto a renderle vincenti, la passione per trasformarle in realtà uniche: tutto questo meritava di essere onorato".



Come riporta l'Ansa, lo ha detto l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, commentando la sfida che andrà in scena domani tra i brianzoli e il Milan per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Una sfida in cui le due squadre indosseranno una maglia con una patch speciale, che verranno poi vendute all'asta con ricavato devoluto a Fondazione Milan che lo destinerà ad un progetto in Emilia Romagna.



"Le maglie indossate dai calciatori in questa prima edizione resteranno nella storia e speriamo che, insieme al supporto di Fondazione Milan, possano servire per restituire ai giovani dell'Emilia Romagna le strutture sportive necessarie per tornare a giocare e sognare", ha concluso Galliani.