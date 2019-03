L'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani è intervenuto alla trasmissione "Radio Anch'io Lo Sport" su Radio 1 ed è tornato a evidenziare l'ottimo momento attraversato dai rossoneri: "Devo fare i complimenti al mio amico Leonardo perché i due acquisti Piatek e Paquetà hanno cambiato la squadra. I risultati sono merito dell'allenatore e di tutta la squadra ma quello che dico è che nessuna squadra europea si è rafforzata tanto a gennaio come il Milan con questi due giocatori".



Sull'appuntamento del derby del prossimo 17 marzo contro l'Inter: "Io non perdo mai una partita del Milan. Credo proprio che andrò al derby, sono andato praticamente a tutte le partite. Dopo un po' di anni in cui le due romane facevano più punti delle due milanesi ora queste ultime sono davanti. Sarà un derby fondamentale per la Champions. Il mio augurio è che ci vadano entrambe, Inter e Milan. Caso Icardi? Beppe Marotta è un caro amico, faceva il ds del Monza più di trent'anni fa. Lo è anche Gardini. Non mi permetto di giudicare in casa altrui". Sull'ipotesi del nuovo stadio: "Le due società devono decidere se rimanere lì e sarebbe la cosa migliore, ristrutturando e annettendo l'area del Trotto, o fare un nuovo stadio nell'area stessa che sostituisca quello vecchio. A Milano ci sono grandi opportunità per fare uno stadio in comune, i tifosi di Milan e Inter sono fantastici, non succede mai nulla nei derby. Sono abituati a convivere, io farei uno stadio solo, meraviglioso".