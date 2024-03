Galliani: 'Caso razzismo Acerbi-Juan Jesus? Lo conosco, credo improbabile la cosa'

Adriano Galliani dubita che Francesco Acerbi abbia potuto rivolgere della frasi razziste a Juan Jesus durante Inter-Napoli. L'amministratore delegato del Monza, intercettato dai media all'esterno del Senato, si esprime così sul caso dell’ offesa razzista rivolta dal difensore nerazzurro al brasiliano: "Conosco Acerbi, credo improbabile la cosa, ma non lo so perché non ho visto", le parole dell'ex Milan.



L’EPISODIO - Domenica sera, durante la partita tra Inter e Napoli, i due difensori Francesco Acerbi e Juan Jesus sono stati protagonisti di un orrendo episodio. "Mi ha detto ne*ro e questo a me non va bene", diceva il difensore dei campani in direzione dell'arbitro Federico La Penna, riferendosi a una frase detta dal centrale nerazzurro.