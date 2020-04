Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato della situazione del calcio italiano: "La stagione va portata a termine, ovviamente in sicurezza, altrimenti tutti il sistema rischia di collassare" riporta Tuttosport. "In Serie D non ci sono ricavi, in Serie C quasi. Si parla di cassa integrazione per i calciatori che guadagnano meno di 50mila euro, ma al Monza non ce ne sono".