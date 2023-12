Intercettato a margine dell'Assemblea della Lega Serie A, l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha commentato prima la sconfitta subita contro il "suo" Milan, ma anche il mercato con tanti talenti del club che piacciono alle big come Colpani e Di Gregorio.



VS IL MILAN - "Stiamo facendo un campionato all'altezza, abbiamo perso 5 partite contro 5 grandi, va bene così. Al Monza piace sempe giocare, il Milan l'ha risolta con giocate di grandi campioni, va bene così".



COLPO A GENNAIO - "Mercato? Ma che colpi, a gennaio mercato asfittico".



DI GREGORIO E COLPANI - "Di Gregorio è un fenomeno. Ma per lui e anche per Colpani non ho mai parlato con nessuno, né Inter, né Juve. Leggo che sono prenotati, ma non è così, non siamo un supermercato. Nessuno li ha prenotati, sono giocatori del Monza e del Monza restano"