Adriano Galliani, ex AD del Milan oggi al Monza, è intervenuto insieme all'ad del Sassuolo Carnevali sul palco di un evento legato al mercato e ha svelato un retroscena sulla trattativa che ha portato Manuel Locatelli in neroverde.



"Cercai di fare qualche operazione ma Giovanni (Carnevali, ndr) fu inflessibile. Cercai di far inserire una percentuale sulla futura rivendita, cosa che noi facevamo sempre. “Metti una percentuale, metti qualche cosa” ma niente”.