Adriano Galliani non smentisce. Franck Ribery è un'idea concreta per il suo ambizioso Monza, in piena corsa per la promozione diretta in Serie A nonostante si tratti di una neopromossa. La formazione brianzola, che solo nel mercato di gennaio ha messo le mani su giocatori del calibro di Boateng, Balotelli e Diaw, sogna in grande e, sfruttando proprio l'amicizia nata a Firenze tra Boateng e l'asso francese, potrebbe puntare su di lui nel caso in cui non arrivasse il rinnovo di contratto con la Fiorentina.



IL PROGETTO - "La storia di Ribery nasce da un'amicizia profonda fra Boateng e Ribery, si figuri se uno scaramantico come me sta pensando alla Serie A. Se A sarà, poi ci penseremo", ha dichiarato Galliani a Teleradiostereo. L'ad del Monza ha poi aggiunto: "Il nostro progetto a Monza prevedeva la promozione dalla Serie C alla B, e dalla B alla A. Tecnicamente, in questo momento, visto che abbiamo la miglior differenza-reti con le altre squadre a pari punti, siamo secondi e saremmo in Serie A dopo 20 giornate: però, non conta, conta esserci dopo la 38/a partite. Noi speriamo di regalare alla città dove io sono nato, al club di cui sono stato vicepresidente e uno dei proprietari dal 1975 al 1985, la gioia di raggiungere la Serie A, cosa mai successa".