All'uscita dall'hotel Principe di Savoia, l'ex dirigente del Milan e attuale del Monza Adriano Galliani ha parlato di Ibra: “Zlatan è un furbacchione. Neanche Raiola sa dove andrà e mi dice: "Chiamalo tu". Ci sentiamo, continua a chiamarmi ‘capo’ ma non so nulla. Monza? Quella mia e di Berlusconi era una battuta, chiaramente non verrà”