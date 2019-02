Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, parla dei rossoneri a Sky Sport 24: "Il Milan ha una grande proprietà come Elliott, ha un grande presidente come Scaroni, un grande ad come Gazidis, due grandi dirigenti come Leonardo e Maldini e ha anche un grande allenatore come Gattuso. Il Milan è tornato finalmente in mano ai milanisti, nel periodo tra Berlusconi ed Elliott non era più così, mentre ora è tornato in mano ai milanisti. Io continuo a seguire il milan da grande tifoso, soffro sempre per i rossoneri".



SU GATTUSO - "Mi ricordo bene quando dopo Istanbul voleva andare via perchè diceva che non avrebbe più superato lo shock della sconfitta. Io piano piano l'ho convinto a restare. Parlavamo tutti i giorni e alla fine sono riuscito a convincerlo a restare al Milan".