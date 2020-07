Intervistato dal Corriere della Sera, l'ad del Monza ed ex-ad del Milan Adriano Galliani ha parlato del futuro del club brianzolo in Serie B, animando i sogni di mercato dei tifosi, ma spegnendo due obiettivi di altissimo livello come Ibrahimovic e Boateng.



TUTTI VOGLIONO IL MONZA - "Non dimentichiamoci che il Monza è al 100% di Fininvest. Con una proprietà così solida e ambiziosa nessun giocatore contattato si rifiuta di giocare da noi. Magari dopo non si trova l’accordo".



BOATENG E IBRA - "Con Boateng ho flirtato ma chiede uno stipendio non compatibile con i nostri parametri. Ibra? Io lo adoro però ha un ingaggio fuori dalla nostra portata".