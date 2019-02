Nicolò Zaniolo è ormai sulla bocca di tutti. In occasione della presentazione del Milan Club Parlamento, l’ex dirigente della società rossonera Adriano Galliani si è soffermato anche sul giovane talento della Roma: “Mi sembra che stia nascendo una stella nel calcio italiano. Questo ragazzo sembra veramente straordinario e facciamogli i complimenti, però non montiamolo troppo perché i ragazzi, soprattutto quelli giovanissimi, devono trovare continuità nel tempo, ma lui ha le qualità per poterlo fare. Chi mi ricorda? Difficile dirlo. Forse Tardelli, ma non sono sicuro“