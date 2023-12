Parlando a Radio Kiss Kiss Napoli, il figlio dell'ad del Monza Adriano Galliani, Gianluca, ha blindato i gioielli dei brianzoli in vista del mercato invernale:



"Ci sono attenzioni sui giocatori del Monza, ma il Monza ha anche la capacità di tenerli. Colpani? Ha ancora cinque anni di contratto. Carlos Augusto, tanto per dirne un altro, era in scadenza. E comunque ripeto: a gennaio non si muoverà assolutamente”.