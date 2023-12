Gianluca Galliani, figlio dell'amministratore delegato del Monza, Adriano, ha concesso un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha parlato senza peli sulla lingua dei giocatori del club brianzoli richiestissimi dal mercato.



COLPANI NON SI MUOVE - "È praticamente impossibile che Colpani si muova a gennaio da Monza. Colpani ha ancora cinque anni di contratto. Carlos Augusto, tanto per dirne un altro, era in scadenza. E comunque ripeto: a gennaio non si muoverà assolutamente".



OSSERVATI SPECIALI - "Ci sono attenzioni sui giocatori del Monza (oltre a Colpani anche Di Gregorio e Pablo Marì ndr.), ma il Monza ha anche la capacità di tenerli".