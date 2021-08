Intervistato da Sky Sport, l'ad del Monza ed ex-ad del Milan, Adriano Galliani è tornato a parlare dello stato del nostro calcio ribadendo come oggi altri campionati ci siano superiori.



MESSI - "Messi? “Sicuramente il Milan della mia epoca avrebbe provato a prenderlo. Noi riuscimmo a blindare Van Basten che era ambito dal Barcellona, ma in quegli anni in Italia eravamo le squadre con i maggiori fatturati".



PUNTO DI ARRIVO - "Una volta la Serie A era un punto di arrivo, ora temo che stia diventando un punto di partenza. I diritti tv al momento ci stanno penalizzando".



FATTURATI - "Abbiamo perso il treno perché i campionati inglese e spagnolo sono più diffusi di quello italiano all’estero. Stasera ero a vedere la partita con l’amministratore delegato del Leeds e il Leeds fattura quanto il Milan”.