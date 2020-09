Attraverso il Corriere della Sera arrivano le parole di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, che conferma la sua assenza all'amichevole che oggi vedrà il club brianzolo affrontare il Milan in un amichevole dai forti ricordi.



ASSENTE - "Mi piange il cuore non poter essere presente. Berlusconi? È veramente dispiaciuto anche lui. Ne avevamo discusso a lungo martedì al tradizionale pranzo di Arcore quando il presidente riunisce il board di Fininvest. Gli avevo portato la rosa della squadra con le faccine di tutti i giocatori. Era curioso, voleva sapere tutto".



IN SERIE A - "Era felicissimo di iniziare la stagione del grande sogno laddove tutti i nostri sogni già si realizzarono. Ho sentito Paolo Berlusconi poco fa, anche lui vedrà la gara da casa: ci siamo ripromessi che l’anno prossimo a San Siro torneremo. Ma in campionato stavolta".