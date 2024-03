Galliani: 'Obiettivo Europa? Mi incazzo coi signori di Monza che si lamentano per le sconfitte con le big. Il futuro di Di Gregorio...'

Giorno di conferenza stampa a, alla vigilia della partita contro la Roma di Daniele De Rossi. A prendere la parola non è stato Raffaele Palladino, bensì l’amministratore delegato, che ha approfittato dell’occasione di presentare una nuova partnership commerciale per fare il punto su diversi argomenti dell’attualità del club brianzolo.- “Vogliamo provare a vincere ogni partita e non ci poniamo limiti. Io sono tifoso di questa squadra e in 2 anni di Serie A abbiamo battuto il Milan, la Juve, l’Inter e il Napoli.Tutto questo è stato realizzato grazie a Berlusconi. Cercheremo di arrivare più in alto possibile facendo il massimo”, ha dichiarato Galliani.- Il massimo dirigente bianco-rosso ha poi toccato pure l’argomento mercato ed è tornato a rispondere alle domande sul nel mirino di diverse big di Serie A, in primis della Juventus : “La nostra proprietà è fantastica e i figli, per l’amore che aveva il padre per il Monza, mi lasciano fare e spendono tanti soldi nel Monza. Hanno accettato tutte le volontà del padre nel testamento. Ringrazio la famiglia Berlusconi”.