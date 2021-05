Fallita la promozione in Serie A, il Monza rilancia. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel nuovo progetto di Adriano Galliani non ci saranno Brocchi, Balotelli, Boateng e Buffon: "E' finita ancora prima di cominciare". I due attaccanti ex Milan sono in scadenza di contratto a giugno e si svincoleranno a parametro zero.