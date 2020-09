Intervenuto a Sky Sport 24, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha dichiarato: "Nei prossimi giorni chiuderemo per Bettella, diventerà il nono colpo del Monza. Sono molto felice in questi giorni, dopo 23 anni un mio giocatore è in Under 21, l'ultimo fu Abbiati nel 1997".



SU IBRAHIMOVIC - "Un deja vù, guarda caso lo stesso giorno di dieci anni fa. Oggi gli ho mandato un messaggino, gli ho chiesto di darmi la maglia sabato, anche se non è quella biancorossa. Mi ha risposto 'bravo'".



SU TONALI - "Da tifoso sono contento della conferma di Pioli e del mercato. La mia speranza è vedere il Milan in Champions e il Monza in Serie A".



SU MESSI - "La vicenda Messi è molto delicata e complessa. Bisogna capire cosa dice il contratto, se c'è la clausola da 700 milioni. Non so se Messi possa andarsene e che rischi si possa prendere chi lo acquista".



SU MILAN-MONZA - "Un grande rimpianto sarà giocarla a porte chiuse. Sarà live in tv, ci saranno grandi ascolti".



SU PIRLO - "L'ho sentito, gli ho detto che avrebbe fatto carriera. Sapevo che fosse un predestinato, farà bene".