Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha parlato a Il Corriere della Sera, ricordando ancora Silvio Berlusconi e cercando di chiarire quale sarà il suo futuro all'interno della società brianzola.



LE DICHIARAZIONI – "Ho un grande dolore nel cuore, ma ho ripreso le trattative di mercato perché, conoscendo bene il mio amico, mai avrebbe voluto che stessi qui a piangermi addosso. Io resto al Monza finché mi sarà consentito. Amo questo club da quando sono bambino. Per capire cosa rappresenta per me deve sapere che, quando è morta la mia mamma e io avevo 15 anni, l’indomani per alleviare la mia grande sofferenza mio padre mi portò a vedere Monza-Cagliari il giorno di san Giuseppe. Si figuri se lascio la società se non sarà Fininvest a chiedermelo".