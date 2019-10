Adriano Galliani, intervistato da Sky Sport, ha detto la sua sul pareggio di Milan-Lecce: "Sono rimasto tifoso del Milan, sembrava una partita vinta. Del mio ormai sono solo tifoso, spero che le cose vadano bene. Pioli? Il Milan ha un presidente che è amico che è Scaroni, un a.d. che conosco come Gazidis, due amici come Boban e Maldini, non voglio commentare le scelte".