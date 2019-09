In occasione della cerimonia per il premio FIFA The Best, l'ex ad del Milan, Adriano Galliani, ha parlato a Sky Sport: "Il campionato sarà una lotta a tre, molto più serrata. Juve, Inter e Napoli. Scudetto a Napoli con Ancelotti? Sarebbe una gioia per una città che ha avuto tanti problemi, sarebbe una cosa carina".