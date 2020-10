Anche l’amministratore delegato del Monza, è intervenuto nel corso del convegno organizzato da Tuttosport e dal Corriere dello Sport. Tanti i temi trattati oltre al club brianzolo, dal Milan ai fondi in Serie A.Mi sembra sia stata allestita una squadra competitiva, il mio sogno è vedere nel 2021/22 il Milan in Champions League e il Monza in Serie A"."Complimenti a pioli perché ha azzeccato la formula giusta, è passato al 4-2-3-1 e ha messo i giocatori nella loro posizione naturale facendoli rendere al massimo della loro possibilità. Ovvio che se hai Van Basten o Ibra puoi fare delle cose, se ne hai altri puoi fare meno""Noi giochiamo, è ovvio ed evidente che malgrado Berlusconi ci abbia messo a disposizione un certo budget l’ingaggio di Ibra fosse leggermente fuori portata (ride ndr)"."Il calcio ha una contrazione dei ricavi importantissima, derivante da assenza di ricavi da stadio e da un calo delle sponsorizzazioni. La pubblicità diminuisce di più del PIL quando il PIL scende e cresce più del PIL quando il PIL sale"."Ho il timore che i diritti televisivi nei prossimi anni possano diminuire. A proposito, qualcuno mi dipinge come contrario all’ingresso dei fondi, assolutamente no. Io sono favorevolissimo, mi preoccupa solo la distribuzione del denaro. Voglio che chi andrà in A tra tre, quattro o cinque anni abbia le stesse risorse di chi c’è ora".