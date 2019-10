Adriano Galliani ora guida il Monza in Serie C, ma non dimentica il suo Milan. Intervistato da Rai Sport, l'ex ad rossonero commenta le due situazioni più spinose: l'addio a San Siro per la costruzione di un nuovo stadio e il futuro di Marco Giampaolo.



STADIO - "In qualsiasi città del mondo, due gruppi stranieri pronti a investire un miliardo e 200 milioni di euro sarebbero i benvenuti. È una grande occasione per Milano: basta col Meazza, è già stato fatto in tre fasi storiche diverse, serve uno stadio nuovo".



GIAMPAOLO - "Lo volevo come allenatore nella mia ultima fase da dirigente al Milan, poi arrivò Montella. Resto sempre della mia idea: Giampaolo è bravo, merita di continuare".