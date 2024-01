Galliani sul caos VAR: 'Non è come il tennis, c'è una persona dietro e può sbagliare'

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato in Lega Serie A del caos arbitrale degli ultimi giorni: "Sono favorevole al VAR, ma è comunque diverso rispetto al tennis o alla scherma. C'è una persona dietro al VAR, si può sbagliare ma ha ridotto gli errori. Il mancato rinnovo del Decreto Crescita è un problema. Il clima prima di Monza-Inter? Spero vada come l'anno scorso, ma hanno la rosa più forte e sono i favoriti per il campionato. Di Gregorio? A Barcellona, tra poco sapremo."