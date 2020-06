Nel corso dell'intervento a 'Radio Anch'io Sport' su Radio Rai, l'ad del Monza Adriano Galliani svela un retroscena di mercato: "Avevamo parlato anche con Menez, che aveva piacere di venire a Monza, ma ha un età che non ci consente di pensare a lui o ad altri over, dovremmo comprare solo giocatori under".