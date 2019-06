Danilo Gallinari, grande tifoso del Milan, dice la sua sul futuro dello stadio di San Siro: "Abbattere lo stadio di San Siro non sarebbe un dramma... Il tifoso del Milan, indipendentemente da San Siro, resta tifoso del Milan". Il cestista dei Los Angeles Clippers, a margine della presentazione della seconda edizione di "We Playground Together", aggiunge, come riporta Repubblica: "In America si vede una gestione un po' diversa dei palazzetti, ad esempio al mio primo anno a New York, mi fecero vedere il famosissimo Ballpark degli Yankees e lo stesso anno lo buttarono giu' e ne montarono a fianco uno nuovo. Sono abituato a quell'idea lì. Da ragazzo che ha visto tutte le partite del Milan a San Siro, vedere il Milan in un altro stadio all'inizio fara' un po' effetto, pero' e' una parte della nostra mentalita' e cultura che va cambiata: si tira giu' San Siro e se ne fa uno nuovo con nuova energia. In Italia, pensando cosi', rimaniamo indietro, in America la pensano diversamente e vanno avanti. Se una cosa si deve fare, la si fa".